Naci Görür 'Terbiyesiz' diyerek uyardı: 'Depremin haarp teknolojisiyle İstanbul’da üretileceği…'

Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada adını kullanarak yayılan sahte haberlere karşı sert bir çıkış yaptı.Görür, son günlerde sosyal medyada dolaşan ve depremlerin HAARP teknolojisiyle üretildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu komplo teorilerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.Sahte içeriklerde adının ve uzmanlığının kötüye kullanıldığını belirten Prof. Dr. Görür, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Arkadaşlar, benim adımı kullanarak güya depremin HAARP teknolojisi ile İstanbul'da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş. O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz”