Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde Amerikalı yazılım geliştiriciler Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından piyasaya sürüldü sadece birkaç ay içinde büyük bir popülerlik kazandı. Kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları çeşitli filtrelerle düzenleyip takipçileriyle paylaşabiliyordu. Instagram story ss alınca bildirim gider mi, Instagram hikâyesi ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu gibi konular uygulamayı basit ama bu güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyar.

Instagram'ın başarısının arkasında, kullanıcı dostu arayüzü ve sürekli geliştirilen işlevsel özellikleri bulunmaktadır. Kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları ve videoları filtreleyip kırpabilir, açıklamalar, etiketler ve konum bilgileri ile birlikte paylaşabilirler. Instagram story ss alınca bildirim gider mi, Instagram hikayesi ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu gibi konularda kullanıcılar gizliliği göz önünde bulundurmak için bu konulara vakıf olması gerekir.Instagram, 2025 yılı itibarıyla kullanıcıların hikâyelerinden ekran görüntüsü (screenshot) aldığında karşı tarafa herhangi bir bildirim göndermez. Yani birinin story'sini görüntüleyip ekran kaydı alsanız veya ekran görüntüsü alsanız bile, bu işlem kişiye bildirilmez.Instagram hikâyesinden ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gitmez. 2025 yılı itibarıyla, Instagram hikâyelerinden (Story) alınan ekran görüntüleri veya yapılan ekran kayıtları için karşı tarafa herhangi bir bildirim gönderilmemektedir. Bu durum, Instagram'ın resmi destek sayfalarında da açıkça belirtilmemiş olsa da kullanıcı deneyimiyle sabittir.