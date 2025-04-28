MSB açıkladı: Yunanistan ile Selanik'te görüşmeler gerçekleşiyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Yunanistan ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklama geldi.Bakanlık, görüşmelerin Selanik'te sürdüğünü söyledi.Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında bu konuya değinilmiş ve şöyle denilmişti:Dünyanın en etkin ve güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu üstün operasyonel deneyim, yüksek muharebe yeteneği ve modern donanımıyla geniş bir coğrafyada küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında “Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları”nın yeni turu 28 Nisan’da Selanik’te yapılacaktır.Ayrıca 6 Kasım 2024’te İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecektir.