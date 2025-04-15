Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit oldu.Tokyürek'in naaşı dün gece hava yolu ile Erzurum'a getirilmişti.Şehit Nurettin Tokyürek için Erzurum Askeri Havaalanında bir askeri tören düzenlendi.CENAZE NAMAZINA BİNLERCE İNSAN KATILDIŞehit için bugün de Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip binlerce insanın katıldığı cenaze namazı kılındı.Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine şehidin bordo beresi konuldu.ŞEHİDİN TABUTU OMUZLARDA TAŞINDICenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler, STK temsilcileri, kamu kurum ve kurum yöneticileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.Namaz sonrası şehidin tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak top arabasına konuldu ve daha sonra cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi'ne doğru yola çıktı.'ŞEHİT OLURSAM BİZİM KÖYE GÜZEL YERE DEFNEDİN'Şehit Nurettin Tokyürek daha önce kardeşi ile yaptığı yazışmada 'Şehit olursam bizim köye güzel yere defnedin' şeklinde tembihte bulunmuştu.VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİAilesi de bu vasiyete uyarak, Şehit Nurettin Tokyürek'in baba ocağı olan Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi mezarlığına defnini sağladı.