Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Nisan saat 08.15'te, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu (KB-22) ekiplerince durdurulan lastik bottaki 12'si çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.Karaya çıkartılan Afganistan, Eritre, Fas ve Mısır uyruklu göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.