Kapıkule'de 463 kilo kimyasal madde ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan tırda 463 kilo kimyasal madde ile 46 bin 761 elektronik sigara ele geçirildi.

Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak tespit edilen tırı, Kapıkule Sınır Kapısı'nın girişinde takibe aldı. X-ray taramasına sevk edilen tırda şüpheli yoğunluk tespit edilince detaylı arama yapıldı. Tırda yapılan aramada, 463 kilo 70 gram Türkiye'de kullanımı yasaklı kimyasal madde ile 46 bin 761 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan tır şoförü hakkında adli işlem yapıldı.