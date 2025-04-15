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Ardahan'da gün kar yağışıyla başladı

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyündeki köylüler, güne kar yağışıyla uyandı.

Ekleme: 15.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Ardahan'da gün kar yağışıyla başladı
Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyünde vatandaşlar, güne karla uyandı.

Gece geç saatlerde etkisini gösteren kar yağışı yerleri beyaz örtü ile kaplarken vatandaşlar ise kara uykuda yakalandı.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar, hayvanlarını yemlemek üzere işe koyuldu.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşan Balgöze’de, kartpostallık manzaralar oluştu.