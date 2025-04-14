İstanbul'da park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bağlı Denişköşkler Mahallesi'nde gece saatlerinde park ettiği aracını yerinden çıkarmaya çalışan sürücü, art arda kazalara karıştı.Aracını yerinden çıkarmak isterken park halindeki başka bir otomobile çarpan sürücü, kazaya aldırış etmeden yoluna devam etti.Ardından manevrasına devam eden sürücü sokaktan çıkmak için park halindeki 7 araca daha çarptı.Olayın ardından sokaktan kaçan sürücü aracının plakasını düşürdü.Gürültü üzerine sokağa çıkan araç sahipleri polis ekiplerine haber verdi.Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken otomobilin araçlara çarparak hasar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.