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İstanbul'da 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Biri yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 14.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:33 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 777 paket halinde 880 kilogram skunk ele geçirildi. Biri yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.