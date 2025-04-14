Zulme uğrayan Filistin'e 1971’deki bağımsızlık savaşından bu yana destek veren Güney Asya ülkesi Bangladeş, İsrail ile olan gerilimli ilişkisinde yeni bir adım attı.Katliam yaptığı gerekçesiyle hiçbir zaman İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayan ve ülkeyi resmen tanımayan Bangladeş, pasaportlara yeni bir madde ekledi.İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonları ve Filistin topraklarındaki işgaline her zaman tepkisini dile getiren, Bangladeş, İsrail'e seyahat etmeyi yasakladı.Bangladeş geçici hükümeti, 13 Nisan 2025 tarihinde aldığı kararla, pasaportlara “Bu pasaport, İsrail hariç tüm dünya ülkelerinde geçerlidir” ifadesini ekledi.Bu ibare en son olarak 2021'de pasaportlara eklenmiş ve bazı kesimlerin tepkisi nedeniyle kaldırılmıştı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönergeyle yürürlüğe giren bu karar, vatandaşların İsrail’e seyahat etmesini fiilen yasaklıyor.Ulusal basında yer alan haberlere göre, karar, başkent Dakka’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen “Özgür Filistin” mitinginin ardından alındı.