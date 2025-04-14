Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD ile Çin arasında gerilim, küresel piyasalarda yatırımcıların yeniden güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Altın piyasasında hareketlilik dikkat çekerken, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 950 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 998 bin lira seviyesini gördü. Geçen hafta 14 Nisan 2025 kapanış itibarıyla kilogram altın fiyatı yüzde 2,8’lik artışla 3 milyon 989 bin TL olmuştu. Altındaki bu yükselişin, jeopolitik gelişmelere paralel sürmesi bekleniyor.Altın yatırımcıları, 14 Nisan 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları ne kadar sorusuna cevap aryıor. Gün içerisinde altın alım ya da satımı yapmayı düşünen yatırımcılar, özellikle gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 14 Nisan Pazartesi günü itibarıyla anlık altın fiyatları ve detaylar...Alış 3.952,33 TLSatış 3.952,73 TLAlış 6.486,00 TLSatış 6.556,00 TLAlış 12.973,00 TLSatış 13.109,00 TLAlış 25.865,00 TLSatış 26.078,00 TLAlış 3.232,78 dolaSatış 3.233,20 dolar