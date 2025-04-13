Mehmet Şimşek'ten şirketlere: İzahı kabul edilmeyenlere vergi incelemesi başlatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon muhasebesini doğru uygulamayanlar için yapılacak denetim ve vergi incelemesi hakkında açıklama yaptı.Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Şimşek, "Şirketlere sermayelerini enflasyona karşı koruma imkânı sağlayan enflasyon muhasebesinin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Enflasyon muhasebesini doğru uygulamayarak gerçek mali durumunu yansıtmayan mükelleflere yönelik geniş çaplı denetimlerimiz sürüyor. İzahı kabul edilmeyenlere vergi incelemesi başlatılacak" dedi.