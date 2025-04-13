5 yıldır aranan şüpheli Kadıköy'de yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 5 yıldır aranan H.C.K.’nin Kadıköy’de olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler H.C.K.’yi kısa sürede gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 7 aranması olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, şüphelinin 2020'den bu yana arandığı da öğrenildi.Hükümlü H.C.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.