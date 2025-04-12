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Beyaz Gazete
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Uyuşturucu operasyonunda kalem görünümlü silah ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin gizli bölmesinde 'suikast silahı' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 12.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Uyuşturucu operasyonunda kalem görünümlü silah ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gizli bölmede 70 gram metamfetamin, 4 tabanca, tüfek, 'suikast silahı' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. (42), polis merkezine götürüldü.