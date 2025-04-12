Uyuşturucu operasyonunda kalem görünümlü silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gizli bölmede 70 gram metamfetamin, 4 tabanca, tüfek, 'suikast silahı' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. (42), polis merkezine götürüldü.