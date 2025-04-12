İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın
Adana’nın Kozan ilçesindeki konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kısa süre söndürüldü.
Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yatakhaneden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.