Ankara’da intihar girişimi kabusa döndü! Polislere silah doğrulttu

Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak İlçesi Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.K.,(37) boşandığı eşiyle yaşadığı problemler sonrası eline aldığı tabancayla evinin penceresine çıkarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, polis özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, M.K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs, elindeki tabancayla çevreye ateş açarak direndi. Güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran polis, çevrede bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. M.K.'nin, polis özel harekat ekiplerine de silah doğrultması üzerine müdahale kararı alındı. Açılan kontrollü ateşle sol ayağından vurulan şahıs etkisiz hale getirildi.Ayağından hafif yaralanan M.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.