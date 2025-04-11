Zehir tacirine darbe: Evden kilolarca uyuşturucu çıktı

Kocaeli Başiskele İlçesinde bulunan bir eve, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Başiskele ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.Jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu belirlenen adrese yapılan baskında; 1 kilo 47 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.