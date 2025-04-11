Teröre Pençe-Kilit darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıkmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit ettiği belirtildi.Kullanılamaz hale getirilen mağarada 7 adet AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 1 adet AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12.7 mm Doçka mühimmat, 682 adet 5.56 mm mühimmat, 34 adet el bombası, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet periskop, 1 adet RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 adet sabit telsiz, 3 adet el telsizi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet, 4 adet telefon, 3 adet kamera, 1 adet Go-pro kamera, 1 adet Doçka silahına ait parçalar, 5 adet fünye, 1 adet el jenaratörü, terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildiği ifade edildi.