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Beyaz Gazete
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Sakarya'da yürek yakan olay! İki çocuk hayata gözlerini yumdu

Taraklı ilçesinde bir ailenin prefabrik evinde çıkan yangında 1’i kız, 1’i erkek olmak üzere iki çocuk yanarak can verdi.

Ekleme: 11.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:29 / Editör: Atilla Özbir
Sakarya'da yürek yakan olay! İki çocuk hayata gözlerini yumdu
Sakarya'da feci olay....

Taraklı ilçesinde bulunan bir prefabrik evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen aileye ait evdeki yangın, kısa sürede büyüdü.

Sakarya'da yürek yakan olay! İki çocuk hayata gözlerini yumdu

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Komşuların ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli 1'i kız, 1'i erkek iki çocuğunun hayatını kaybettikleri öğrenildi.

Konu ile ilgili çalışma ve inceleme sürüyor.

Sakarya'da yürek yakan olay! İki çocuk hayata gözlerini yumdu