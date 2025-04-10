Sivas'ta aşırı hız nedeniyle takla atan araçta 3 kişi yaralandı

Sivas'ta seyir halindeki aracın sürücüsü Y.S., kaygan yol nedeniyle aşırı hız sonucu yoldan çıkarak takla attı.Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Y.S. ve beraberindeki iki kişi yaralandı.Yaralılar, AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Ulaş İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.