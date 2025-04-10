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Beyaz Gazete
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Sivas'ta aşırı hız nedeniyle takla atan araçta 3 kişi yaralandı

Şehir merkezinde aşırı hız ve kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 10.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:35 / Editör: Atilla Özbir
Sivas'ta aşırı hız nedeniyle takla atan araçta 3 kişi yaralandıSivas'ta seyir halindeki aracın sürücüsü Y.S., kaygan yol nedeniyle aşırı hız sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Y.S. ve beraberindeki iki kişi yaralandı.

Sivas'ta aşırı hız nedeniyle takla atan araçta 3 kişi yaralandı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Ulaş İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sivas'ta aşırı hız nedeniyle takla atan araçta 3 kişi yaralandı