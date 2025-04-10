Sivas'ta aşırı hız nedeniyle takla atan araçta 3 kişi yaralandı
Şehir merkezinde aşırı hız ve kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta seyir halindeki aracın sürücüsü Y.S., kaygan yol nedeniyle aşırı hız sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Y.S. ve beraberindeki iki kişi yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Ulaş İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Y.S. ve beraberindeki iki kişi yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Ulaş İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.