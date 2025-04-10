Muğla Fethiye'de korku dolu anlar: 4 teknede yangın!

Karagözler Mahallesi'ndeki otelin önündeki iskelede bağlı bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyüp yanan teknenin yanındaki diğer 3 tekneye daha sıçradı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı...