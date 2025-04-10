Amasya'da şüpheli araçta 6 kaçak göçmen yakalandı

Amasya'da, bir otomobilde yapılan kontrolde, 6 kaçak göçmen yakalandı.Göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildi.Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, Amasya'ya girişte doğu illerinden batı illerine kaçak göçmen taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, şüpheli otomobili durdurarak, araçta 1’i bagajda olmak üzere Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.Göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek.Öte yandan, otomobilin ve peşindeki artçı aracın sürücüleri S.B. ile F.T. gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.