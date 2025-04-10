Afyonkarahisar'da dolandırıcılıktan arana şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.