Yunanistan'a kaçacaklardı! 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin 4 gün önce yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.S., G.K., G.S. ve A.S.’yi yakaladı.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.