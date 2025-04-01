  • USD: 37,77 - 37,83
  • EURO: 40,70 - 40,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'a kaçacaklardı! 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekleme: 1.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 1.04.2025 - 12:29 / Editör: Fehmi Öztürk
Yunanistan'a kaçacaklardı! 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıEdirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin 4 gün önce yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.S., G.K., G.S. ve A.S.’yi yakaladı.

TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.