Sabiha Gökçen Havalimanı ve gümrük kapılarında, 182 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilo esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda 39 kilo sentetik esrar ve 22 kilo esrar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 14 kilo esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.