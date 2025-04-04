Rezidansta taksitli rüşvet pazarlığı! İBB'deki kirli bağlantılar ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bir AVM'nin otoparkının ruhsatlandırılması başvurusuyla ilgili rüşvet çarkından yeni detaylar ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olarak bilinen İBB iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Ruhsatlandırma sürecinden AVM sahiplerinden 5 milyon Euro istendi.AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetimi harekete geçti ve Capacity AVM'ye 197 milyon lira ceza kesti. Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin 'depreme dayanıksız' olduğu ileri sürüldü. Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.Yolsuzluk dosyasına yaşanan rüşvet çarkıyla ilgili AVM'nin avukatlığını yapan Avukat Mehmet Asım İpekcioğlu'nun tanık ifadesi girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ifade veren avukat, İBB'deki rüşvet çarkının nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı. Capacity alışveriş merkezinin uzun süredir avukatlığını yapan İpekcioğlu, belediyeden gelen taleplerin müvekkilleri tarafından kabul edilmeyince otoparkın eski tarihli bir mühürle kapatıldığını, bununla ilgili tespitte yaptırdıklarını anlattı. Yerel seçimlerin ardından binayla ilgili tüm evrakları incelediklerini, imar affından yararlanıp, harçların ödendiğini, imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettiklerini anlatan İpekcioğlu 'bu konuda alanında uzman olan mimar Sefer Kocabaş' tan belgelerimizin incelenmesini istedik. O da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra binanın mevzuata uygun olduğunu tespit etti. Sefer beyle birlikte Bakırköy Belediye Başkanı yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile görüşmeye gittik. Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler. Biz de ancak hukuka uygun talepler konusunda yardımcı olabileceğimizi kendisine söyledik. Hukuk aykırı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyleyip belediyeden ayrıldık. Aradan yaklaşık 10 gün geçtikten sonra Ali Rıza Akyüz tarafından belediyeye davet edildik. Sefer beyle belediyeye gittiğimizde kendisini İBB iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı olarak tanıtan Ertan Yıldız da vardı. Aynı talep tekrarlandı. Sıkıntı yaşayacağımızı, müvekkilimin zarar gördüğünü, istediğimiz şekilde sorunu çözün demeleri üzerine şirketin kurumsal yapısı içerisinde çok sayıda ortağının bulunması dikkate alınarak şirket ve ortaklarının hukuk dışı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyledim. Bunun üzerine yaptıklarının kanun dışı olduğunu, size ceza avukatı lazım olacak dedim. Bana bundan sonra sizinle görüşmeyeceğiz, sizi arayacaklar dediler. Bu görüşmeden birkaç gün sonra arandım' dedi.Avukat İpekcioğlu rüşvetin nasıl istendiğinin detaylarını da anlattı. Maslak 42 isimli rezidansta 1704 numaralı daireye çağrıldıklarını anlatan İpekçioğlu 'Ofiste Süleyman Atik' ten başka kimse yoktu. Bize resmi sıfatının olmadığını, belediyelerdeki imar işlerini belediyeler adına takip ettiğini söyledi. Net olarak 5 milyon Euro talep edildiğini, taksitlendirme konusunda yardımcı olacağını söyledi. Kendisine bunun tarafımıza kabul edilemeyeceğini, hukuka aykırı olduğunu belirttim. Bu görüşmeyi de müvekkilime anlatacağımı ancak şirket adına teklifinizi reddediyorum dedim.Yarım saat süren görüşmenin ardından oradan ayrıldık. Aradan 7-8 gün geçtikten sonra Süleyman Atik tekrar arayıp görüşmemiz lazım dedi. Bize bu sizin için imkan, bu imkandan yararlanın, bu konuda çok kararlılar. Hatta binada deprem tehlikesi bulunduğuna dair rapor alıp binada ticari faaliyetin de durması riski olduğunu hatırlatmamı istediler. Yine aynı cevabı kendisine verdik. Yasa dışı bir durumumuz olmadığını belirttik' dedi.Bir süre sonra rüşvet için tekrar arandıklarını anlatan İpekçioğlu 'Sefer Atik, tekrar arayıp ofisimize gelmek istediğini söyledi. Kendisiyle ben görüştüm. Bana size son şans ne diyorsunuz? dedi. Ben de tavrımızda değişen bir şey yok, kabul etmiyoruz dedim. Sonraki süreçte kendisiyle görüşmemiz olmadı. Alışveriş merkezi hakkında yıkım kararı verip para cezası kestiler. Hukuki süreci takip ediyoruz. Yıkım kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Para cezası ile ilgili henüz karar verilmedi' dedi.