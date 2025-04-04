Memur ve emeklilerin 3 aylık maaş enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emeklilerin maaş zam oranı netleşiyor.Memur ve emeklilerin maaş zam oranını etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı belli oldu.Memur maaşları ve emekli maaşları yılda iki kez zamlanıyor.Bu zam oranında enflasyon farkı etkili oluyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün mart ayı enflasyonunu açıklayınca maaşlara yansıyacak toplam 3 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI: YÜZDE 10,9SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı, enflasyonun 6 aylık farkı kadar oluyor.Bu verilere göre, yüzde 10,06 zam oranı netleşti.Toplam enflasyon: Yüzde 10,06EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR MAAŞI2025 Ocak-Temmuz'da en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olmuştu. Bugünkü rakamlarla en düşük emekli maaşının 15 bin 924,5 TL'ye çıkması bekleniyor.MAAŞ ARTIŞLARINA ÖRNEKLERMaaşı 14 bin 469 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 15 bin 924,5 TL'ye çıkacak.Maaşı 15 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 16 bin 509 TL'ye çıkacak.Maaşı 20 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 22 bin 180 TL'ye çıkacak.Maaşı 25 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 27 bin 522,5 TL'ye çıkacak.Maaşı 30 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 33 bin 18 TL'ye çıkacak.Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, enflasyonun 6 aylık farkı ile birlikte toplu sözleşmeden kazanılan hakkın birleşimiyle hesaplanıyor.Toplam enflasyon: Yüzde 10,06Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3,837. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5Toplam kümülatif zam: Yüzde 9En düşük memur emekli maaşı, bu şartlarda 19 bin 916 TL'den 21 bin 708,44'e çıkacak.En düşük memur maaşı ise 41 bin 91 TL'den 44 bin 789,19 TL'ye yükselecek.ÜNVAN: 2025 Ocak-Haziran / 2025 Temmuz-AralıkŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4: 66 bin 358 TL / 72 bin 330,22 TLMEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1: 45 bin 555 TL / 49 bin 654,95 TLUZMAN ÖĞRETMEN 1/4: 58 bin 663 TL / 63 bin 942,67 TLÖĞRETMEN 1/4: 52 bin 935 TL / 57 bin 699,15 TLBAŞKOMİSER 3/1: 64 bin 481 TL / 70 bin 284,29 TLPOLİS MEMURU 8/1: 58 bin 938 TL / 64 bin 242,42 TLUZMAN DOKTOR 1/4: 109 bin 154 TL / 118 bin 977,86 TLHEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1: 53 bin 465 TL / 58 bin 276,85 TLMÜHENDİS 1/4: 67 bin 691 TL / 73 bin 783,19 TLTEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1: 47 bin 224 TL / 51 bin 474,16 TLPROFESÖR 1/4: 96 bin 374 TL / 105 bin 47,66 TLARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1: 63 bin 877 TL / 69 bin 625,93 TLVAİZ 1/4: 55 bin 332 TL / 60 bin 311,88 TLAVUKAT 1/4: 63 bin 637 TL / 69 bin 364,33 TLEnflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.