Gazze'de can kaybı 50 bin 609'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 bin 609 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının ise 115 bin 63'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları, 7 Ekim 2023'te başlayan siyonist rejim saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 609'a yükseldiğini duyurdu.Gazze'de şehit sayısı 50 bin 609'a yükseldi.Son 24 saat içinde Gazze hastanelerine 86 şehit ve 287 yaralı getirildiği bildirildi.Bu kişilerin büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.Gazze'deki sağlık kaynakları, saldırılar sonucunda yaralananların sayısının ise 115 bin 63'e ulaştığını belirtti.Birçok kişinin hala enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma ekiplerinin onlara ulaşmada zorluk yaşadığı ifade edildi.