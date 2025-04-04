Çin'den Donald Trump'ın gümrük vergisi artırımına misilleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararı, küresel ticarette büyük yankı uyandırdı.Trump, ABD'ye ithal edilen ürünlere yönelik “karşılıklı tarifeler” kapsamında geniş çaplı vergi artışları getirildiğini duyurdu.Bu kararla, tüm ülkelerden yapılan ithalata en az yüzde 10'luk bir temel gümrük vergisi uygulanacağı belirtilirken, bazı ülkelere daha yüksek oranlar getirildi.En yüksek oran ise yüzde 34 ile Çin'e uygulandı.Bu durum, Çin'in sert tepkisine neden oldu.Vergilere karşı çıkan Çin Ticaret Bakanlığı tarafından kararın uluslararası ticaret kurallarına uygun olmadığı ve ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını tehdit ettiğine değinilen açıklamada, 'Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak.' ifadelerine yer verdi.Misilleme adımı olarak Çin, ABD'den ithal edilen belirli ürünlere yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.Bu ürünler arasında tarım ürünleri (soya fasulyesi, mısır, pamuk), gıda maddeleri (et ve süt ürünleri) ve enerji kaynakları (ham petrol, doğalgaz) gibi stratejik kalemlerin yer aldığı belirtiliyor.Ayrıca Çin'in, ABD'li bazı şirketlere yönelik yaptırımlar uygulayabileceği de ifade edildi.Bu gelişme, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeni bir evreye girdiğini gösteriyor ve küresel piyasalarda belirsizlik yaratıyor.