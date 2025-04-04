Vekiller çantayla para dağıttı! 'Şaibeli Kurultay' ile ilgili CHP'li delegeden itiraf geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38. CHP Olağan Kurultayındaki 'şaibe' iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifade veren İstanbul delegesi Levent Çelik, kurultaya katılmak için kurultaydan 1 gün önce Ankara'ya geldiğini ve otel lobisinde delegeler arasında 'Para aldım, telefon aldım, iş sözü aldım, meclis üyeliği teklifi aldım. Sizler de aldınız mı?' diye yapılan konuşmalara şahit olduğunu kaydetti.Çelik, o dönem bu tür konuşmalara itibar etmediğini ve oyunu da Özgür Özel lehine kullandığını söyleyerek, 'Kurultayın bitiminde tekrar İstanbul'a döndüm. Kurultay sonrasında da bir kısım delegelere telefon, para ve benzeri hediyelerin dağıtıldığı ayrıca birçok kurultay delegesinin meclis üyesi yapıldığı, kendilerinin ve yayınlarının belediye ve belediye iştiraki olan şirketlerde işe alındığına dair konuşmaları partili üyelerle yaptığım konuşmalarda sıkça duydum. Ayrıca bazı parti yöneticilerinin belediyelerde düzenlenen ihalelere katılarak belediyeye ihale karşılığı mal sattıklarını fatura düzenlediklerini gelir elde ettiklerini duydum' dedi.Çelik söz konusu hediye ve para dağıtıldığı iddialarına ilişkin partililerin kendilerine takip için yaka kamerası takıldığını hediyelerin dağıtılıp dağıtılmadığının kontrol edildiğini ifade etti. Çelik, 'Balıkesir Bandırma ilçesinde belediye meclis üyesi olduğunu söyleyen bir kişi kurultaydan 6 ay sonra Ankara'da yapılan CHP'nin tüzük kurultayı sırasında benim de bulunduğum bir topluluk içerisinde geçen sohbet esnasında dalga geçerek 'Bizi hediye dağıtımında görevlendirdiler ancak bize güvenmeyip yakamıza takip için kamera takıp kayıt aldılar. Telefon ve benzeri hediyeleri dağıtıp dağıtmadığımızı kontrol edip merkezden kameralar üzerinden kayıt aldılar' dedi. Ben bu tür söylemlere itibar etmedim' ifadelerini kullandı.CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ınkurultay delegelerinin yoğun şekilde kaldığı Ankara'da bir otelde poşet ve çantalarla otel içerisinde delegelere para dağıttığının konuşulduğuna şahit olduğunu anlatan Çelik, kurultay dan sonra da bazı delegelerin belediye meclis üyesi yapıldıklarını duyduğunu aktardı. Çelik, kurultay sonrasında yazılı ve görsel medyada kurultaya şaibe karıştığı iddialarını gördükten sonra CHP Pendik teşkilatına gittiğini orada parti yöneticileri bir çok yanlış olduğunu anlattığını ancak sorularını geçiştirdiklerini ve konuyla ilgilenmediklerini öne sürdü.Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ise ifadesinde,CHP'nin 38. Olağan kurultayında parti üyesi olmadığını ancak konuyu yakından takip ettiğini kaydederek, 'Kurultay sonrasında basından ve bazı partililerden kurultay sırasında bir kısım delegelere menfaatler temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığına dair duyumlar alıyordum.Bizim partiden uzaklaştırılmamızdan sonra yeni partiye yeni üyeler kaydedilerek yeni delegeler oluşturuldu. Kemal Kılıçdaroğlu bazı konuşmalarında ve basın önünde kurultaya ilişkin olarak 'Şaibe iddiaları hakkında parti neden bir açıklama yapmıyor' diye söylemlerde bulundu. Benzer açıklamaları Cumhurbaşkanı da yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu konunun şeffaf bir şekilde araştırılmasında büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum' dedi.