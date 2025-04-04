Bakanlık düğmeye bastı! Bebek koltuğundan elektrikli ısıtıcılara kadar o ürünler tehlike saçıyor

2025 yılının ilk üç ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa denetimleri kapsamında birçok ürünü için toplatılma kararı verildi.Yapılan incelemeler sonucunda, teknik standartlara uymayan ve güvenlik riski taşıyan birçok ürün dikkat çekti.Teknik standartlara uyulmayan ürünler arasında yer alan bebek koltukları dikkat çekti. Elektrik ve yangın riski taşıyan ürünlerinde piyasaya arzının yasaklandı. Tüketici güvenliğini ön planda tutan denetimlerin kararlılıkla süreceği ve standart dışı ürünlere geçit verilmeyeceği belirtildi.GÜVENLİK RİSKİ TESPİT EDİLDİBakanlık, Adana, Burdur, Uşak, Erzurum, İzmir ve Trabzon'da faaliyet gösteren 9 lastik kaplama firmasının ürünlerinin teknik standartlara uygun olmadığını tespit etti.Bunların yanı sıra, Bursa ve Gaziantep'te üretilen yolcu koltukları ile Ankara'dan Otto Baby ve İstanbul'dan 4BABY marka bebek koltukları da toplatılacak ürünler arasında yer aldı.İzmir'de üretilen emniyet kemerleri, Çankırı menşeli tarım römorkları ve Konya'dan Happy Karavan, Manisa'dan Blue Sky, Rota Karavan ve Tiny House Manisa markaları güvenlik riskleri nedeniyle piyasadan kaldırılıyor.Antalya'da üretilen Işıldar marka üç tekerlekli mopetlerin ise trafik güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirlendi.YANGIN VE PATLAMA RİSKİ OLUŞTURABİLİR!Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde elektrik ve yangın güvenliği açısından tehlikeli olduğu tespit edilen bazı ürünler de piyasadan çekilmesine karar verildi.İstanbul'da üretilen RSONIC marka dört gözlü set üstü ocak, gaz sızıntısı nedeniyle boğulma, patlama ve yangın riski taşıyor. Yeşim Kablo yangın tehlikesi, MYS marka 6 kilogramlık yangın tüpü ise geçersiz uygunluk sertifikası sebebiyle piyasadan toplatılıyor.Homend Royal Tea çay makinesi yanık ve elektrik çarpması riski taşıdığı için listede yer alırken, İzmir'de üretilen Mistique marka yılbaşı ışıkları da elektrik çarpması ve yangın tehlikesi nedeniyle piyasadan kaldırılmasına karar verildi.CALO marka elektrikli ısıtıcı ise aşırı elektrik tüketimi nedeniyle kullanıcıları maddi zarara uğratabileceği gerekçesiyle toplatılacak ürünler arasına dahil edildi.