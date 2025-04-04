İstanbul'un milyonları çöpe gitti! İSBİKE hurdaya döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2012 yılında, "trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşama destek olmak" amacıyla hayata geçirilen İSPARK'a bağlı İSBİKE projesi, milyonlarca liralık yatırım ve bakım-onarım masraflarına rağmen işletilemedi. 2023 yılı sonunda bakım yapılacağı gerekçesiyle bisikletlerin 6 aylığına toplandığı açıklanmıştı ancak aradan geçen bir buçuk yıla rağmen İSBİKE'ların hizmete dönmediği ve birçoğunun hurdaya ayrıldığı ortaya çıktı.

'Sağlıklı yaşam, çevreci ulaşım' sloganıyla İstanbul'un çeşitli noktalarına kurulan İSBİKE istasyonlarının büyük kısmında bisikletlerin aktif olmadığı görüldü. Boş kalan istasyonlar vatandaşların tepkisini çekerken sosyal medyada da birçok kullanıcı durumu eleştirdi.Öte yandan, toplatılan İSBİKE bisikletlerinin büyük kısmının hurda halde bir depoda bekletildiğine dair görüntüler paylaşıldı. Çevreci ulaşım iddiasıyla kurulan sistemin atıl hale getirilmesi, hem kamu kaynaklarının heba edilmesi hem de çevre kirliliği oluşturması açısından tepki çekti.İSBİKE'ın çöp olan milyonlarca liralık yatırımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, İBB yönetimini sistemin neden işletilemediğini açıklamaya davet etti. Ayrıca birçok kişi, İSBİKE uygulamasındaki bakiyelerinin iade edilmediğini ve mağdur edildiklerini belirtti.İBB'nin 2021 yılı faaliyet raporuna göre 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletle hizmet veren İSBİKE'ın, 2022 yılında 239 istasyona ve bin 665 bisiklete, 2023'te ise 239 istasyon ve bin 193 bisiklete düştüğü açıklandı.Kamu kaynaklarıyla finanse edilen projenin neden rafa kaldırıldığı ve bisikletlerin neden çürümeye terk edildiği konusunda İBB yönetiminden henüz bir açıklama yapılmazken vatandaşlar İstanbul'un ulaşım projelerine yönelik plansız ve israf odaklı yaklaşıma tepki göstermeye devam ediyor.