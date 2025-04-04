İşte Trump’ın ‘Altın Kart’ı! ABD Başkanı resmen açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, zengin göçmenlerin ülkede yaşamasına olanak veren 'Altın Kart'ı resmi olarak tanıttı. Üzerinde kendi resmi bulunan 5 milyon dolarlık kartı basın mensuplarına gösteren Trump, kartı ilk kez gösterdi.ABD'ye gelen zengin göçmenlerin ülkede rahatça yaşamasını sağlayacak olan 'Altın Kart'ı başkanlık uçağı Air Force One'da gösteren Trump, '5 milyon dolara bu sizin olabilir' ifadelerini kullandı.ABD medyasında yayınlanan videolarda Trump'ın muhabirlere yüzünün de bulunduğu altın kartı uzattığı görüldü. ABD basını bu uygulamaya 'Trump kartı' adını verdi.Trump kartların muhtemelen iki haftadan kısa bir sürede çıkacağını söyledi. ABD Başkanı daha önce kart için planlarını Şubat ayında sunmuştu. Söz konusu uygulamanın ülkede daha önce yürürlükte olan 'EB-5 yatırımcı vizesi'nin yerini alması ve vatandaşlığa giden bir yol açması bekleniyor.ABD'de yatırımcı göçmenler için tasarlanmış bir vize programı olan EB-5 de ülkede belirli bir miktarda yatırım yaparak ve istihdam yaratarak yeşil kart alınmasına olanak sağlıyor.Ticaret Bakanı Howard Lutnick de EB-5 yatırımcı vizesini 'saçmalık' olarak nitelendirmiş ve bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yolu olduğunu savunmuştu. EB-5 programını sona erdireceklerini söyleyen Lutnick, Trump'ın bu program yerine 'Altın Kart' programını getirmek istediğini anlatmıştı.