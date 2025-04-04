Çadırlara soykırım bombaları! İsrail kadın ve çocuklara havadan füze yağdırıyor

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin son çare olarak sığındığı derme çatma çadırları bombalıyor. Çadır katliamlarında son 24 saat içinde çoğu çocuk 100 Filistinli daha şehit oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 523'e çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise İsrail ordusunun önceki gün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde UNRWA'ya ait bir binayı hedef alarak 19 kişiyi öldürmesine tepki gösterdi. Lazzarini, '(Gazze'de) BM koruması aradığı sırada 700'den fazla kişi öldürüldü' dedi.-Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü'nün yaklaşması münasebetiyle Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin acı veren detaylara dair bir açıklama yaptı.-İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım sonucu 39 binden fazla çocuk ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetti.-Gazzeli bu çocuklardan yaklaşık 17 bini her iki ebeveynini birden kaybetti.-Kıtlık ve yetersiz beslenme, Gazze Şeridi'ndeki çocukların hayatını tehdit ediyor; akut yetersiz beslenme vakalarının sayısının 60 bini aştığı tahmin ediliyor.-İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 17 bin 954 çocuk yaşamını yitirdi.-Hayatını kaybeden çocuklardan 274'ü saldırılar altında dünyaya geldi ve hayata gözlerini yumdu.-Çocuklardan 876'sı henüz bir yaşını tamamlamadan, 17'si zorla yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlarda soğuk hava koşulları, 52'si ise açlık ve sistematik yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.İsrail'in Gazze'ye yardım girişini tamamen durdurmasının üzerinden bir ay geçerken, BM destekli tüm fırınlar kapandı, pazarlarda taze sebze kalmadı ve hastaneler ağrı kesici ile antibiyotikleri karneyle vermeye başladı. Çocuk hastaların kırıklarını sabitlemek için matkap uçları kullanılıyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti. Macaristan dün ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılacağını açıkladı.