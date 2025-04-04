Bayram tatilinde acı bilanço! Kazalarda 57 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazalarda, 6 bin 533 vatandaşımız yaralandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.