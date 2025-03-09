Yurda bahar geldi: İşte bugünün ve yeni haftanın hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 13°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 20°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 17°CAz bulutlu ve açıkEGEParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 19°CAz bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve pusluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 21°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 18°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 20°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 19°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 15°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 11°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkARTVİN °C, 18°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 15°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 12°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 21°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 20°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 20°CAz bulutlu ve açık