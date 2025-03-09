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Tokat'ta takla atan cipten sağ kurtuldular

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 9.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 9.03.2025 - 13:47 / Editör: Edin Uslu
Tokat'ta takla atan cipten sağ kurtuldularTokat'ın Erbaa ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında Çalkara köyü yakınlarında Amasya'dan Erbaa'ya giden O.Ş. (19) idaresindeki 60 BB 285 plakalı Chery marka cip, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

TAKLA ATAN CİPTEN SAĞ ÇIKTILAR
Kazada sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta takla atan cipten sağ kurtuldular