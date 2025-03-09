  • USD: 36,32 - 36,38
  • EURO: 39,39 - 39,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Tekirdağ’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza uygulandı.

Ekleme: 9.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 9.03.2025 - 13:42 / Editör: Edin Uslu
Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmanın ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçu kapsamında belirlediği adreslere 4 operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

KUMAR OYNAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ
'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuyla ilgili 5 operasyon düzenleyen polis, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı.
Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama