Ömer Çelik: Suriye'de mezhep provokasyonu var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'nin Lazkiye şehrindeki olaylarla ilgili Çelik, 'Mezhep provokasyonu var, arkasındaki odağı biliyoruz' ifadelerini kullandı.Suriye'nin milli birliğini sonuna kadar savunuyoruz. Hukuka bağlılık temelinde bir tablonun ortaya çıkması son derece önemli. Kapsayıcı bir yönetimin ortaya çıkması kritiktir. Suriye halkının tamamının temsil edildiği bir yönetim. Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor. Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiği söz konusu olduğunda, Suriye konusu gündeme geldiğinde tüm hassasiyetlerini, tüm grupların haklarının korunması gerektiğini, azınlıklara dönük haksızlık yapılmaması gerektiğini ve kadın hakları konusunda hassasiyetlerini sürekli olarak vurgulamıştır. Son olaylar temelinde provokasyonlar ortaya çıktı ve sivil kayıplar yaşandı.Biz bu Lazkiye olaylarını ilk duyduğumuzda toplantıdaydık ve 30 saniye içerisinde bu yönetime karşı bu terörist saldırıyı gerçekleştiren grubun adını duyduğumuzda, bunun odağında neyin olabileceğini tespit ettik. Türkiye, sahadaki her gelişmeye hakimdir. Bu saldırı dalgası esasında Esad rejiminin artığı olan, Esad rejimini diriltmek adına birileri tarafından kullanılan bir takım güçlerdir. Biz burada Arap, Türk, Alevi, Sünni, Nusayri tüm grupları, hiçbir şekilde terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm gruplara kardeşlik temelinde yaklaşıyoruz.Burada en önemli mesele doğru bir dilin kullanılmasıdır. Esad rejiminin katliamları Nusayrilere mal edilemez. Sivil insanlar suçlanamaz. YPG terör örgütünün katliamları Kürtlere mal edilemez. Nusayri terörist, Sünni terörist, Alevi terörist ifadesi yanlıştır. Cumhurbaşkanımız Batılı liderlere özellikle söylemektedir. Yeni Zelanda'da saldırı gerçekleştiğinde Hristiyan terörü demiyoruz ama sizler İslami terör diyorsunuz.Muhalefet tarafından hükümetimize eleştiriler var. Eleştirilerin bazılarında sivil kayıplarla ilgili insani hassasiyet vurgulanıyor. Bunu saygıyla karşılarız ama kayıplarla ilgili hassasiyet vurgulanırken, kayıpların mezhebine gönderme yaparak, bu terör eylemlerini örtbas etme çalışma yaklaşımlarının yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz. Sünni de Alevi de bizim canımız.Suriye yönetimi terörle mücadele ederken, bölgedeki odaklarla işbirliği içinde Suriye'yi parçalamaya çalışan gruplarla mücadele ederken, sivillerin hayatlarının korunması konusunda denetimlerin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Aşırı eylemlerle sivillere zarar verenlerin mutlaka gereken şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz.Esad rejimi grupları İsrail'in Suriye'de müdahalesini istiyor, uluslararası müdahale istiyor. Kim bunu istiyorsa taşerondur. Kim, Kürtlerin korunması için İsrail'i yardıma çağırıyorsa o kişi Kürt düşmanıdır.