Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı
Kayapınar ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil takla attı. Kaza sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında adeta facianın kıyısından dönüldü.
Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde seyreden otomobil sürücüsü Emine T. Dorşin Caddesi'nden Abdülkadir Aksu Caddesi'ne döneceği sırada virajda kontrolünü kaybetti.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
Kontrolden çıkan otomobil, otoyolda takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
6 YARALI
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde seyreden otomobil sürücüsü Emine T. Dorşin Caddesi'nden Abdülkadir Aksu Caddesi'ne döneceği sırada virajda kontrolünü kaybetti.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
Kontrolden çıkan otomobil, otoyolda takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
6 YARALI
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.