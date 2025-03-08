İstanbul'da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen kadına saldırdılar

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi üzerinde boş bir arsayı kendine mesken edinen başıboş sokak köpekleri o esnada evine gitmek isteyen 26 yaşındaki Songül Çıkmaz'a saldırdı. Bacağından ısırılan kadın paniğe kapılıp kaçmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşen Çıkmaz, başından ve dizlerinden yaralandı.Evine dönmek isterken köpeklerin saldırısına uğrayan Songül Çıkmaz, "Dün akşam spor salonundan çıktım eve giderken köpek arkamdan sinsi bir şekilde gelerek ısırdı. Çok büyük bir yarası var orada. Panik yaşadım. Koştum çığlık attım. Koşarken düştüm, kafamdan ve dizimden darbe aldım. Ondan sonra hastaneye gittik iğne yaptılar. 3 tane zımba dikiş attılar bacağıma. Köpek çok fazla var. Zaten geçtiğiniz anda havlamaya başlıyorlar. Dün zaten beni bir tanesi ısırdı. O esnada da diğerleri arkadan havlayarak geliyordu. Ben çığlık çığlığa bağırarak kaçtım" dedi.