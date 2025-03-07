Mimar Ece Gürel'den kahreden haber! Yaşam mücadelesini kaybetti

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sarp arazide bulunan mimar Ece Gürel hayatını kaybetti. Ece Gürel'in uzun süre soğukta beklediği için hipotermi geçirdiği belirlenmiş ve tedavi altına alındığı sırada kalbi durmuştu.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, hastanede tedavi görüyordu. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenilmişti. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.