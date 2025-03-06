YÖKDİL/1 SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! İşte, osym.gov.tr ile YÖKDİL sonuçları? YÖKDİL SONUCU NEREDEN SORGULANIR?

2025-YÖKDİL/1 sonuçları için geri sayım son buldu.113 bin 667 adayın katılımıyla gerçekleşen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulama yapabiliyor. Peki, YÖKDİL/1 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?