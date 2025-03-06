YÖKDİL/1 SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! İşte, osym.gov.tr ile YÖKDİL sonuçları? YÖKDİL SONUCU NEREDEN SORGULANIR?
2025-YÖKDİL/1 sonuçları için geri sayım son buldu.113 bin 667 adayın katılımıyla gerçekleşen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulama yapabiliyor. Peki, YÖKDİL/1 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
2025-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. YÖKDİL/1 sonuçlarının ardından, Haziran ayında başlayacak YÖKDİL/2 başvuruları için geri sayım başladı. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...
11.06.2025
18.06.2025
SINAV TARİHİ: 27.07.2025
SONUÇ TARİHİ: 15.08.2025
YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2025-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı.
YÖKDİL SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?YÖKDİL'in sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL TAKVİMİ 2025YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ:
11.06.2025
18.06.2025
SINAV TARİHİ: 27.07.2025
SONUÇ TARİHİ: 15.08.2025