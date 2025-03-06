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Salça bidonunda uyuşturucu ile yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de salça bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan R.B. (31), tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Ekleme: 6.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 6.03.2025 - 15:50 / Editör: Edin Uslu
Salça bidonunda uyuşturucu ile yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 6 Aralık’ta R.B.'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelinin bulunduğu otomobil durduruldu.

Narkotik köpeği Jack'in de kullanıldığı aramada, salça bidonu içine gizlenmiş 592,55 gram skunk ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Salça bidonunda uyuşturucu ile yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis