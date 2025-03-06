Salça bidonunda uyuşturucu ile yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 6 Aralık’ta R.B.'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelinin bulunduğu otomobil durduruldu.Narkotik köpeği Jack'in de kullanıldığı aramada, salça bidonu içine gizlenmiş 592,55 gram skunk ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., tutuklanarak cezaevine konuldu.