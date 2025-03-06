MEB'den yapay zeka hamlesi: Eğitimde yeni bir dönem başlıyor

Günümüzde yapay zeka, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama kadar pek çok alanda etkisini artırarak sürekli genişleyen bir kullanım yelpazesine sahip oluyor.Bu teknolojinin sunduğu fırsatları göz önünde bulunduran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde dijital dönüşümü bir adım öteye taşımak ve geleceğin öğrenme ortamlarını şekillendirmek amacıyla önemli bir hamle yaptı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijital dönüşüm hamlesini daha ileriye taşımak amacıyla yeni bir çalışmaya daha imza attı.YEĞİTEK bünyesinde yeni kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim ve öğretimde yapay zeka uygulamalarının kullanım alanlarını belirleyecek, büyük veri ve yapay zeka odaklı stratejiler geliştirecek ve yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programları ile materyaller hazırlayacak.Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetecek.Aynı zamanda eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik etik standartların belirlenmesi için çalışmalar yürütecek. Bunun yanı sıra bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası projelere de öncülük edecek olan Başkanlık, yapay zekanın eğitimde güvenli ve etkin kullanımını da teşvik edecek.Başkanlık ayrıca öğretmenlik mesleğine katkı sunacak uygulamalar geliştirilecek, farklı veri türlerinin ortak formata dönüştürülmesi ve veri sözlüğü oluşturulması sağlanacak.Bunun yanı sıra bilgi yönetim sistemlerinde kullanılacak makine öğrenmesi uygulamaları da hayata geçirilecek.Öğretmen, öğrenci ve velilerin yapay zeka destekli sistemleri güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak.Ayrıca eğitimde yapay zeka kullanımını güvenli hale getirmek için çalışmalar yürütülürken veri güvenliği ve gizliliği konusunda düzenlemeler yapılacak.Verilerin doğruluğu ve bütünlüğü sağlanarak eğitim süreçlerine entegre edilen veri analiz modülleri iyileştirilecek ve Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları karşılanacak.Eğitimde yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla ulusal ve OECD, UNESCO gibi kuruluşlarla uluslararası iş birlikleri kurulacak. Bu iş birlikleri, eğitimde yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak.Milli Eğitim Bakanlığı, kaliteyi artıracak 'yapay zeka ve büyük veri' hamlesiyle dijital dönüşümü destekleyerek geleceğin öğrenme deneyimini şekillendirecek.