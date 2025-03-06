Mardin'de kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Mardin Midyat-Batman kara yolu, Üçyol mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi.Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder’in hayatını kaybettiği belirlendi.Akbulut ve Deder’in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.