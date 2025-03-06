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Beyaz Gazete
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Mardin'de kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Midyat ilçesinde şarampole devrilen otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder, son yolculuklarına uğurlandı.

Ekleme: 6.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 6.03.2025 - 15:22 / Editör: Edin Uslu
Mardin'de kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi
Mardin Midyat-Batman kara yolu, Üçyol mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILAMADI
Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan İsmail Akbulut ile Fatma Deder’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Akbulut ve Deder’in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin'de kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi