Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.L., tutuklandı.
Güvenlik güçleri, 2 gün önce merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, M.L.'yi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalayıp, gözaltına aldı.
M.L.’nin ‘Terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.L., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.L., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.