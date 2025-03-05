Trump şoke eden israfı açıkladı: ABD halkının vergileri trans farelere harcandı

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) tespit ettiği LGBT harcamaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Trump, ünlü milyarder Elon Musk'ın başında bulunduğu DOGE'yi israfı önlemek için kurduğunu anlattı. Trump, enflasyonla mücadele için sadece enerji maliyetini düşürmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının israf edilmesine de son vereceklerini vurgulayarak, bu amaçla Hükümet Verimliliği Departmanını kurduğunu, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk bulduklarını ve bu paranın çoğunu geri aldıklarını bildirdi.Trump, şu ana kadar DOGE'nin tespit ettiği israfları kongrede açıkladı. Trump, özellikle LGBT için kullanılan gereksiz harcamalardan detaylı bir şekilde bahsetti.Trump, "Burma'da 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' adı altındaki burslar için 45 milyon dolar harcandığını, Afrika'da kimsenin adını dahi bilmediği ülke Lesotho'da LGBT propagandasını desteklemek için 8 milyon doların bütçeden ayrıldığını" ifade etti.Kongre'de en şoke eden israf ise trans fareler için ayrılan bütçe oldu. Trump, "8 milyon doların farelerin cinsiyet değiştirmesi için kullanıldığını" bildirdi. Şaşkın ifadeler sonrası Trump, "Evet, bu gerçek" dedi.Trump, bunların sadece buzdağın görünen kısmı olduğunu belirtti. Cumhuriyetçi lider, "Daha fazla skandal harcama tespit ettik ama bazıları o kadar korkunç ki burada anlatmanın uygun olmayacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.