Muşlu aileler, DEM Parti önündeki 'evlat nöbeti'ni sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Eylemde çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere, DEM Parti ve terör örgütü PKK'nın oğlu Ersin'i Bursa'dan kaçırdığını söyledi. "Oğlumu nasıl götürdüyseler öylede bıraksınlar" diyen Koçkan, şöyle konuştu: "Oğlum evine gelsin. Oğlumu istiyorum. Ersin sesimi duyuyorsan çık gel. Senin dağda taşta mağaralarda ne işin var. Oğlum gel teslim ol. Bizde artık dayanamıyoruz. Kime hizmet edeceksin, İsrail ve Amerika'ya hizmet mi edeceksin. Gel vatanına teslim ol. Türkiye evladını atmaz. Hiçbir baba evladını atmadığı gibi bir Cumhurbaşkanı da kendi vatandaşını da atmaz. Bir ramazan daha evlatlarımızı bizden uzak tuttular. Bayramlarımız gelip geçiyor, bir yanımız boş. Çık gel, dönmeni istiyorum."Anne Şahinaz Özcan, 8 yıldır oğlunun kaçırıldığını ve haber alamadığını belirterek, "Oğlum Atilla sesimi duyuyorsan çıkın gelin teslim olun. Yeter artık bu evlat acısını çekemiyoruz. Bu anne babalar yazık. Ramazan ayında evlat acısı çekiyoruz. Gelin teslim olun oğlum. Onların da evlatları var. Bir gün eve gelmeseler nasıl dayanırlar." dedi.