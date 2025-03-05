MSB'den gurur dolu paylaşım: Vatan emin ellerde
Irak'ın kuzeyinden Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görsele, "Vatan onlarla emin ellerde" notu düşüldü ve kahraman Mehmetçik'in zorlu koşullarda başarıyla görev yaptığı kareler yer aldı.
Kahraman Mehmetçik, vatan için aralıksız bir şekilde nöbetini sürdürüyor...
Vatan için gözünü kırpmadan canını veren Mehmetçik, kar-kış demeden erişmesi zor olan tepelerde görev yapıyor.
Hem içeride hem de dışarıda vatandaşların huzurunu koruyan askerlerimiz, Irak'ın kuzeyinde de görevlerine devam ediyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN GURUR DOLU KARE
Kahraman Mehmetçik, vatan savunmasında zorlu koşullara da göğüs geriyor.
Öyle ki karlı dağlarda, sırtlarında yükleriyle gözlerini bile kırpmıyorlar.
Milli Savunma Bakanlığı da X hesabında paylaştığı son görsellerde, bunu bir kez daha ortaya koydu.
'VATAN EMİN ELLERDE'
Bakanlıktan paylaşılan görsele, 'Irakın kuzeyi. Vatan onlarla emin ellerde! 6'ncı Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, “Komando Kol Yarışması” gerçekleştirildi.' notu düşüldü.